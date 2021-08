Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Verkehrsunfall

54-jähriger Radfahrer verletzt

Weeze (ots)

Am Mittwoch (11. August 2021) gegen 10:50 Uhr hat sich auf dem Willy-Brandt-Ring ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Ein 63-jähriger Autofahrer aus Weeze war mit seinem Volvo XC60 auf der Kevelaerer Straße in Fahrtrichtung Willy-Brandt-Ring unterwegs. An der Einmündung zum Willy-Brandt-Ring kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten 54-jährigen Radfahrer aus Kevelaer, der auf dem Radweg unterwegs war. Der 54-Jährige kollidierte mit der Fahrzeugseite des Volvo. Er erlitt Verletzungen am Kopf und wurde von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wo er stationär zur Beobachtung aufgenommen wurde. (cs)

