Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Unfallflucht/ Geparkter VW Polo beschädigt

Emmerich am Rhein (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstag (10. August 2021) zwischen 13.30 Uhr und 16.20 Uhr einem am rechten Fahrbahnrand der Dederichstraße geparkten VW Polo. Der VW stand vom Ortskern kommend in Richtung Speelberg geparkt und wurde vermutlich durch Ein- oder Ausparken von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer vorne rechts beschädigt. Anschließend verließ der Fahrer unerlaubt die Unfallstelle.

Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell