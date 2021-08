Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Uhr bei Trickdiebstahl entwendet

Geldern (ots)

Am Dienstag (10.08.2021) wurde ein 82-jähriger Mann aus Geldern Opfer eines Trickdiebstahls.

Der Senior hatte in einem Supermarkt am Ostwall seine Einkäufe erledigt und begab sich dann mit seinem PKW in Richtung seiner Wohnanschrift. Hierbei fiel ihm ein schwarzer Audi A 6 mit Bochumer Kennzeichen auf. Der mit zwei Frauen besetzte Wagen folgte dem 82-Jährigen bis zum Sankt-Adelheid-Weg.

Als der Gelderner dort ausgestiegen war, kam die Beifahrerin des Audis auf ihn zu. Sie hielt ihm einen Zettel mit einem Namen hin und machte in gebrochenem Deutsch klar, dass sie angeblich seine Nachbarn suchte. Schließlich bedrängte die Unbekannte den Senior körperlich und ließ erst von ihm ab, als er drohte, die Polizei zu rufen. Die beiden Frauen flüchteten daraufhin mit dem Audi.

Erst zu diesem Zeitpunkt bemerkte der 82-Jährige dass die junge Frau offensichtlich seine Armbanduhr der Marke Mercedes entwendet hatte.

Die vermutlich osteuropäische Tatverdächtige wird auf ca. 18-20 Jahre geschätzt. Sie soll ungefähr 165-170 cm groß und sehr schlank sein. Zum Tatzeitpunkt trug sie ihre schwarzen langen Haare offen.

Bereits am Samstag (07.08.2021) kam es in Straelen zu einem ähnlichen Vorfall. Auch dort wurde ein Senior von einer jungen Frau bedrängt, bemerkte jedoch den versuchten Diebstahl und wurde von der Tatverdächtigen verletzt.

Wir berichteten mit Pressemeldung vom 09.08.2021 über diesen Fall: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4989438

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

