Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchter Einbruch in Wildeshausen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten am Mittwoch, 02. Juli 2021, gegen 02:00 Uhr, in ein Geschäft in der Westerstraße in Wildeshausen einzubrechen.

Dabei warfen sie eine Schaufensterscheibe ein, die allerdings nur teilweise zu Bruch ging. Ein Einsteigen in das Geschäft gelang den Tätern nicht. Der entstandene Schaden an der Scheibe beläuft sich auf ca. 1.500 Euro.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-115 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell