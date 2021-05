Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Autofahrer trifft 65-jährigen Radfahrer beim Abbiegen

Mönchengladbach (ots)

Zwischen einem Auto- und einem Fahrradfahrer ereignete sich am Donnerstag, 13. Mai, gegen 11.45 Uhr ein Verkehrsunfall an der Ecke Narzissenweg und Kleinenbroicher Straße in Giesenkirchen.

Ein 45-Jähriger befuhr mit seinem Auto den Narzissenweg. An der Einmündung Kleinenbroicher Straße wollte er in eben diese in Fahrtrichtung Zoppenbroicher Straße nach links abbiegen. Dabei traf er mit der vorderen rechten Fahrzeugseite einen 65-jährigen Radfahrer, der auf dem rechten Fahrstreifen der Kleinenbroicher Straße fuhr. Der Mann stürzte und blieb nach Zeugenaussagen regungslos auf dem Boden liegen. Schwer verletzt wurde er mit dem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht und wird dort stationär behandelt. Sein Gesundheitszustand ist stabil. Die Unfallermittlungen dauern an. (cr)

