Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Sachbeschädigung durch Böller

Bad Kreuznach (Planig)Bad Kreuznach (Planig) (ots)

In der Nacht vom 23.12.2020 auf den 24.12.2020 wurden durch mehrere Anrufer zwei lautstarke Knallgeräusche gemeldet, die sich zwischen 02:15 Uhr und 02:25 Uhr ereignet haben sollen. Die Knallgeräusche seien aus dem Bereich Corneliusstraße/Rheinpfalzstraße in Bad Kreuznach (Planig) wahrnehmbar gewesen. Die Polizei und die Feuerwehr wurden zu der Örtlichkeit beordert. Letztendlich konnte an einem Firmengebäude ein völlig zerstörter Rollladen festgestellt werden. Der Schaden entstand mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit durch einen illegalen Böller.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 0671/8811-0 entgegen.

