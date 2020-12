Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 214 Fahrtrichtung Stromberg

Bad KreuznachBad Kreuznach (ots)

Am Freitagmittag gegen 12:20 Uhr kommt es auf der L 214 in Fahrtrichtung Stromberg zu einem Verkehrsunfall. Der 79-jährige Verursacher befährt mit seinem PKW zunächst die A 61 aus Fahrtrichtung Ludwigshafen kommend in Fahrtrichtung Stromberg. An der Anschlussstelle Stromberg fährt 79-jährige ab und beabsichtigt im Weiteren nach links auf die L214 in Fahrtrichtung Stromberg einzubiegen. Hierbei gerät 79-jährige bereits ins Schlingern. Hintergrund ist hierbei nach aktuellem Ermittlungsstand ein plötzlich eingetretener medizinischer Notfall beim 79-jährigen. Der 79-jährige quert nachfolgend zwei entgegengesetzte Richtungsfahrbahnen (Abbiegerspur sowie Fahrbahn Richtung Waldalgeheim), touchiert links die Leitplanke und prallt nach wieder rechts auf die Richtungsfahrbahn Fahrtrichtung Stromberg ab. Ein 60-jähriger Verkehrsteilnehmer befindet sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls auf der L 214 in Fahrtrichtung Stromberg und kann das Fahrverhalten des 79-jährigen im Rückspiegel wahrnehmen. Daher drosselt der 60-jährige bereits die gefahrene Geschwindigkeit auf ca. 40-50 km/h ab. Ein Zusammenstoß kann jedoch nicht mehr vermieden werden. Kurz vor Ende der Autobahnbrücke fährt 79-jährige nahezu ungebremst auf den vorausfahrenden 60-jährigen auf. Am Fahrzeug des 79-jährigen entsteht hierbei einen Totalschaden. Der gesamte Unfallhergang kann durch eine 20-jährige Unfallzeugin, welche sich im Fahrzeug hinter dem 79-jährigen befindet, beobachtet werden. Der 79-jährige ist vor Ort reanimationspflichtig. Die Versuche des vor Ort befindlichen Notarztes sowie des Rettungsdienstes den 79-jährigen wiederzubeleben scheitern und der 79-jährige verstirbt an der Unfallstelle. Der 60-jährige Unfallbeteiligte verbleibt unverletzt. Darüber hinaus entsteht ein Sachschaden von ca. 5.000-6.000 Euro.

