POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ergänzung zu Tötungsdelikt in Sindelfingen

Ludwigsburg (ots)

Nach dem Tötungsdelikt an einer 43-Jährigen Frau am vergangenen Freitag (27. August 2021) in der Dresdener Straße in Sindelfingen und der Inhaftierung des von ihr getrenntlebenden, tatverdächtigen Ehemannes, hat die am Montag vorgenommene Obduktion ergeben, dass das Opfer infolge massiver Gewalteinwirkung auf den Hals ums Leben kam. Wie die kriminalpolizeilichen Ermittlungen darüber hinaus ergaben, hatten Opfer und Tatverdächtiger bereits vor der Tat wieder Kontakt zueinander aufgenommen. Spuren, die auf ein gewaltsames Eindringen in die Wohnung der 43-Jährigen hindeuten, wurden nicht festgestellt. Vielmehr gehen die Ermittler davon aus, dass sich der Tatverdächtige mit dem Einverständnis seiner Ehefrau in deren Wohnung aufgehalten hatte. Der 50-Jährige hat sich bislang nicht zum Tatvorwurf geäußert.

