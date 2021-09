Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ergänzung zu "Polizeibeamter bei Fahrzeugkontrolle mitgeschleift......" (Pressemitteilung vom 01.09.2021, 10:27 Uhr)

Ludwigsburg (ots)

Im Fall des zunächst unbekannten Täters, der wie berichtet am Dienstagabend in der Weiherstraße in Sindelfingen mit seinem Auto einen Polizeibeamten mitgeschleift und anschließend - mutmaßlich durch polizeilichen Schusswaffengebrauch verletzt - geflüchtet war, hat die DNA-Untersuchung der im Fluchtfahrzeug sichergestellten Blutspuren nunmehr zu einem 33-jährigen Tatverdächtigen geführt. Bei ihm handelt es sich damit nicht um den Mann, der den Audi A5 unterschlagen haben soll.

Der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Tatverdächtige ist weiterhin flüchtig. Unter welchen Umständen er in den Besitz des Fahrzeugs kam, ist derzeit Gegenstand weiterer kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat gegen den 33-Jährigen Haftbefehl beantragt.

