Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 10:10 Uhr in der Leonberger Stohrerstraße zu einer Kollision zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Der 21-Jahre alte Lenker eines Range Rover hatte den Radfahrer mutmaßlich übersehen, als er gerade rückwärts am Fahrbahnrand rangierte, um zu parken. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Beteiligten. Die Unfallbeteiligten tauschten sich hierauf kurz aus. Der Radfahrer unterließ es jedoch, die für die Schadensregulierung notwendigen Daten anzugeben und verließ die Örtlichkeit. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Über Verletzungen des Radfahrers oder Beschädigungen an dessen Fahrrad ist nichts bekannt. Er wird als etwa 30 bis 35 Jahre alt und circa 175 cm groß beschrieben. Der Mann soll kurze blondierte Haare haben. Bekleidet war der Radfahrer mit einer blauen Jacke, auf der ein Schriftzug eines regionalen Sportvereins aufgedruckt ist, und einer hellblauen Jeans. Beim Rad habe es sich um ein rotes Herrenfahrrad gehandelt. Das Polizeirevier Leonberg, 07152 605-0, bittet insbesondere den Radfahrer oder etwaige Zeugen, sich zu melden.

