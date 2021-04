Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Litauisches Kennzeichen gestohlen

Geeste (ots)

Unbekannte Täter haben am Donnerstag zwischen 13.30 und 22.30 Uhr an der Elwerathstraße in Dalum einen Diebstahl begangen. Sie schraubten das litauische Kennzeichen von einem Ford Transit ab und nahmen es mit. Hinweise nimmt die Polizei Geeste unter der Rufnummer (05937)970050 entgegen.

