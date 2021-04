Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schöninghsdorf - Zeugen gesucht

Schöninghsdorf (ots)

Am Freitag kam es auf der Franziskusstraße in Schöninghsdorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines schwarzen Ford Focus war gegen 9 Uhr in Richtung Twist unterwegs, als plötzlich ein Radfahrer auf die Fahrbahn fuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Pkw-Fahrer nach rechts aus. Dabei wurde das Fahrzeug beschädigt. Der Radfahrer setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei Twist unter der Telefonnummer 05936/9345021 oder mit der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 in Verbindung zu setzen.

