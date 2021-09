Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall mit Zeugenaufruf

Reutlingen (ots)

Mössingen (TÜ): Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Tübingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagvormittag auf der L385 (Nordring) ereignet hat. Kurz vor elf Uhr befuhr eine 18-Jährige mit ihrem Opel Corsa die Landesstraße von Mössingen kommend in Fahrtrichtung Öschingen. Kurz vor dem Kreisverkehr am Übergang zur L383 geriet sie aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und streifte zunächst den Lkw eines entgegenkommenden 29-jährigen Mannes und anschließend den nachfolgenden Skodo Octavia einer 66 Jahre alten Frau. Glücklicherweise blieben alle Unfallbeteiligten hierbei unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 16.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (sm)

