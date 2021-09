Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch in Kindergarten; Verkehrsunfälle mit Verletzten; Fahrzeuge zerkratzt; Gefährliche Körperverletzung; Handy angeschmort

Reutlingen (ots)

Einbruch in Kindergarten

Ein Kindergarten in der Sickenhäuser Straße ist im Zeitraum zwischen Mittwoch, 14.30 Uhr, und Donnerstag, acht Uhr, ins Visier eines Einbrechers geraten. Der Täter warf eine Scheibe ein und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete der Unbekannte eine Spielekonsole mit mehreren Kontrollern. Der Polizeiposten Reutlingen-West ermittelt. (mr)

Eningen (RT): Drei Personen bei Unfall verletzt

Ein Verkehrsunfall mit drei Verletzten hat sich am Mittwochnachmittag auf der L 380 ereignet. Ein 39-Jähriger war mit einem VW Crafter gegen 15.30 Uhr auf der Landstraße von Eningen herkommend in Richtung Würtingen unterwegs. Zum Linksabbiegen in Richtung Eninger Weide musste er verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender, 19 Jahre alter Lenker eines BMW bemerkte dies zu spät. Um einen Auffahrunfall zu verhindern, wich der junge Mann nach links aus. Hierbei kam es zur Streifkollision mit der entgegenkommenden Mercedes-Benz V-Klasse einer 31-Jährigen. Der Wagen des Unfallverursachers wurde hierbei gedreht und kollidierte noch mit dem stehenden VW. Bei dem Unfall verletzten sich der 19-Jährige und die 31-Jährige sowie ihr 20 Jahre alter Mitfahrer. Sie mussten vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht werden. Der BMW und der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 30.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung war die Feuerwehr mit einem Rüstzug an die Unfallstelle ausgerückt. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Bergung der Fahrzeuge musste die L 380 bis kurz nach 17.30 Uhr voll gesperrt werden. (ms)

Esslingen (ES): Unfall mit drei Verletzten

Drei Fahrzeuginsassen sind bei einem Auffahrunfall am Mittwochvormittag am Landolinsplatz leicht verletzt worden. Ein 53-Jähriger musste gegen 10.15 Uhr mit seinem Opel Combo verkehrsbedingt abbremsen. Eine nachfolgende, 83 Jahre alte Lenkerin einer Mercedes-Benz A-Klasse bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Neben dem 53-Jährigen wurden eine 47 Jahre alte Frau und eine 14-jährige Jugendliche in seinem Wagen leicht verletzt. Sie wollten sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Rettungsdienst war nicht erforderlich. Der Schaden beträgt rund 4.000 Euro. (ms)

Aichtal-Grötzingen (ES): Radfahrer angefahren

Leichte Verletzungen hat sich ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in der Raiffeisenstraße zugezogen. Gegen 15.50 Uhr wollte eine 60-Jährige mit ihrem BMW vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes nach links in die Raiffeisenstraße einfahren. Sie bemerkte dabei nicht den 62-jährigen, vorfahrtsberechtigten Rennradfahrer, der die Raiffeisenstraße in Richtung Ortsmitte Grötzingen befuhr. Bei der Kollision stürzte der Mann vom Fahrrad und wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird mit etwa 2.500 Euro beziffert. (sm)

Rottenburg (TÜ): Mehrere Fahrzeuge beschädigt (Zeugenaufruf)

Auf mindestens 10.000 Euro dürfte sich der Sachschaden belaufen, den ein Unbekannter in der Nacht zum Donnerstag an mehreren geparkten Autos hinterlassen hat. In der Zeit zwischen 23 Uhr und 7.30 Uhr zerkratzte er in der Parkgarage eines Neubaus in der Yalova Straße wie bislang bekannt ist vier Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand. Zeugenhinweise zum Täter oder zu verdächtigen Wahrnehmungen in der Parkgarage erbittet das Polizeirevier Rottenburg unter der Telefonnummer 07472/9801-0. Ebenso werden mögliche weitere Geschädigte gebeten, sich zu melden. (mr)

Balingen (ZAK): Mit Radfahrer kollidiert

Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in der Längenfeldstraße verletzt worden. Gegen 17.40 Uhr befuhr ein 56-jähriger Mann mit seinem Fiat die Ausfahrt "Balingen Mitte" der B27 und wollte nach rechts in die Längenfeldstraße einbiegen. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 62-jährigen Radfahrer, der die Längenfeldstraße stadtauswärts befuhr und kollidierte mit diesem. Der Radler wurde mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. An beiden Fahrzeugen war ein Gesamtschaden von rund 2.500 Euro entstanden. (sm)

Albstadt (ZAK): Fußgänger angefahren (Zeugenaufruf)

Ein Fußgänger ist am Mittwochnachmittag in Truchtelfingen auf einem Zebrastreifen von einem Pkw angefahren und leicht verletzt worden. Der 39-Jährige wollte gegen 15.20 Uhr den Fußgängerüberweg in der Konrad-Adenauer-Straße auf Höhe Gebäude 81 von der Raiffeisenstraße kommend in Richtung Lindenstraße überqueren. Seinen Angaben nach war er bereits auf dem Zebrastreifen, als er von einem dunklen Audi Coupe mit dem Teilkennzeichen BL - S angefahren wurde. Der Pkw war von Ebingen herkommend in Richtung Tailfingen unterwegs. Nach der Kollision geriet das dunkle Fahrzeug kurzzeitig auf die Gegenfahrbahn und fuhr anschließend ohne anzuhalten davon. Der 39-Jährige begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Das Polizeirevier Albstadt bittet unter Telefon 07432/955-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Albstadt (ZAK): 33-Jährigen mit Flasche verletzt

Ein 33-Jähriger ist in der Nacht zum Donnerstag, gegen 23.40 Uhr, am Bahnhof in Ebingen mit einer Flasche angegriffen und verletzt worden. Der 33-Jährige erlitt dabei nach ersten Erkenntnissen schwere Gesichtsverletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 27-jährige Tatverdächtige, der dem Verletzten zumindest flüchtig bekannt sein dürfte, war zwischenzeitlich mit seinen beiden Begleitern geflüchtet. Dabei stürzte einer der Begleiter zu Boden. Der offenbar alkoholisierte 31-Jährige zog sich dabei ebenfalls eine Gesichtsverletzung zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Das Polizeirevier Albstadt ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. (rn)

Albstadt (ZAK): Handy angeschmort

Eine Rauchentwicklung in einer Wohnung in der Straße Neuer Weg hat am frühen Donnerstagmorgen zum Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei geführt. Kurz nach 4.30 Uhr wollte eine Bewohnerin Wasser abkochen und schaltete versehentlich eine falsche Herdplatte ein, auf der ihr Handy lag. Dieses begann daraufhin zu schmoren und zu qualmen. Ein 50-jähriger Bewohner atmete beim Löschen Rauch ein und wurde zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ob außer an dem Handy weiterer Sachschaden entstand, ist derzeit nicht bekannt. (sm)

