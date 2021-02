Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland/Moordorf - Radfahrerin verletzt +++ Südbrookmerland/Moordorf - Zimmerbrand in Wohnhaus

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland/Moordorf - Radfahrerin verletzt

Ein Autofahrer hat am Freitag in einem Kreisverkehr in Moordorf eine Radfahrerin angefahren. Der 61-Jährige fuhr gegen 12 Uhr mit seinem VW in den Kreisverkehr Ekelser Straße/Ritzweg in Richtung Ekels und übersah dabei offenbar die 42-jährige Frau auf ihrem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt.

Brandgeschehen

Südbrookmerland/Moordorf - Zimmerbrand in Wohnhaus

In Moordorf kam es am Donnerstag zu einem Zimmerbrand. Gegen 21 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einer Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus in der Emslandstraße alarmiert. Die Kräfte der Feuerwehr fanden den 56 Jahre alten Bewohner schlafend in dem Haus vor und retteten ihn aus dem Gebäude. Er kam mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus. Ein Gebäudeschaden entstand nach ersten Erkenntnissen nicht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell