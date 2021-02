Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Auseinandersetzung auf Fockenbollwerkstraße: Zeugen gesucht +++ Großefehn - Sachbeschädigung +++ Aurich - Polizeibeamtin angegriffen

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Auseinandersetzung auf Fockenbollwerkstraße: Zeugen gesucht

Wie bereits berichtet kam es am Mittwoch auf der Fockenbollwerkstraße in Aurich gegen 20 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Die Polizei bittet nun Zeugen und mögliche weitere Geschädigte, sich zu melden. Insbesondere der Fahrer oder die Fahrerin einer Mercedes A-Klasse sowie eine Fahrradfahrerin sollen die Situation beobachtet haben, waren jedoch beim Eintreffen der Beamten nicht mehr vor Ort. Sachdienliche Hinweise werden erbeten unter Telefon 04941 606215.

Großefehn - Sachbeschädigung

Eine Sachbeschädigung ereignete sich in der Nacht zu Mittwoch in der Kirchstraße in Mittegroßefehen. Unbekannte beschädigten eine Thujahecke, den Eingangsbereich und den Gedenkstein eines Ehrenmals in der Nähe des Friedhofs. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 20.30 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Polizeibeamtin angegriffen

Zu einer Widerstandshandlung kam es am Mittwoch auf dem Georgswall in Aurich. Den Einsatzkräften wurde gegen 22.40 Uhr eine vermeintlich hilflose Person auf dem Georgswall gemeldet. Als die Beamten an der Örtlichkeit eintrafen, weckten sie den am Boden liegenden Mann, der augenscheinlich nicht verletzt war. Der 34-Jährige beschimpfte und bedrohte die Beamten. Er schubste eine eingesetzte Polizeibeamtin und versuchte sie anzugreifen, woraufhin er mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht wurde. Der Mann verletzte die 23-jährige Beamtin an der Hand. Sie ist vorerst nicht dienstfähig. Der Mann wurde schließlich aufgrund seiner psychischen Verfassung unter Polizeibegleitung in eine Klinik gebracht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell