Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch in Wohnhaus; Angriff auf Heranwachsenden; Polizeibeamte verletzt; Austretendes Gefahrgut; Wohnhausbrand

Reutlingen (ots)

Radfahrer leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag hat ein Radfahrer leichte Verletzungen erlitten. Kurz vor 17.30 Uhr war eine 49-Jährige mit einem VW Golf auf der Gminderstraße unterwegs und wollte nach links in eine Garagenzufahrt abbiegen. Zeitgleich überholte ein 19 Jahre alter Radfahrer den Wagen und streifte in der Folge an der linken Fahrzeugseite des Golf entlang, wobei die Scheibe der Fahrertür zerbrach. Der junge Mann zog sich dabei leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus versorgt werden mussten. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbrecher unterwegs

In ein Wohnhaus in der Lengenfeldstraße in Leinfelden ist im Laufe des Dienstags eingebrochen worden. Zwischen 15 Uhr und 21.30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher offenbar über ein offenstehendes Fenster Zutritt zum Gebäude und durchsuchte die Räume im Inneren nach Stehlenswertem. Mit Bargeld und einer Damenhandtasche entkam er anschließend unerkannt. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. (rn)

Nürtingen (ES): 18-Jährigen angegriffen (Zeugenaufruf)

Ein 18-Jähriger ist am Dienstagabend in der Steinenbergstraße von mehreren Jugendlichen angegangen und verletzt worden. Gegen 20.20 Uhr befand sich der junge Mann mit drei Begleitern im Alter von 17 und 19 Jahren am Busbahnhof, als er offenbar plötzlich von den ihm teilweise bekannten Tatverdächtigen angegriffen und auch ins Gesicht geschlagen wurde. Der 18-Jährige erlitt dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Jugendlichen, die Tücher vor dem Gesicht getragen hatten, waren zwischenzeitlich durch den Saubachtunnel in Richtung Plochinger Straße geflüchtet. Fahndungsmaßnahmen blieben bislang erfolglos. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07022/9224-0 um Zeugenhinweise. (rn)

Nürtingen (ES): Alkoholisiert Unfall verursacht

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Dienstagnachmittag auf der B 313 einen Verkehrsunfall verursacht und damit für eine zeitweise Sperrung der Richtungsfahrbahn gesorgt. Der 33 Jahre alte Renault-Lenker war gegen 15.50 Uhr auf der linken Fahrspur der Bundesstraße in Richtung Metzingen unterwegs, wobei der Wagen zu weit nach links geriet und die Betonbegrenzung touchierte. Dadurch kippte der Pkw um und blieb nach einigen Metern auf der rechten Seite liegen. Dabei zog sich der Unfallverursacher leichte Verletzungen zu, die vom Rettungsdienst vor Ort versorgt wurden. Da die Polizeibeamten bei der Unfallaufnahme deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung des 33-Jährigen feststellten und ein entsprechender Test einen vorläufigen Wert von rund zwei Promille ergab, musste der Mann eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. An seinem Fahrzeug dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 6.000 Euro entstanden sein. Es wurde abgeschleppt. Die Unfallaufnahme war kurz nach 18 Uhr beendet. (mr)

Tübingen (TÜ): Beim Fahrstreifenwechsel Biker übersehen (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Tübingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Dienstagnachmittag ein Motorradfahrer verletzt worden ist. Kurz nach 16 Uhr war ein noch unbekannter Pkw-Lenker auf der Reutlinger Straße in Richtung Reutlingen unterwegs und wechselte nach der Einmündung der Schweickhardtstraße vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Dabei übersah er einen 59-jährigen Motorradfahrer, der mit seiner Yamaha kurz zuvor ebenfalls auf die rechte Spur gewechselt hatte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Biker stark ab, worauf er auf die Fahrbahn stürzte. Dabei zog er sich nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu und musste in einer Klinik ambulant behandelt werden. Zu einer Kollision mit dem Pkw, bei dem es sich um einen silbernen Kleinwagen gehandelt haben soll, war es nicht gekommen. Der Autofahrer war ohne anzuhalten in Richtung Reutlingen weitergefahren. Am Zweirad des Gestürzten entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1.500 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum gesuchten Fahrzeug bzw. dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (mr)

Albstadt (ZAK): Polizeibeamte verletzt

Unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Albstadt gegen einen 27-Jährigen, der am Dienstagnachmittag in Ebingen zwei Polizeibeamte angegriffen hat. Die Polizisten wurden gegen 16.45 Uhr zum Westbahnhof gerufen, da der Mann zuvor im Zug von Balingen nach Albstadt vom Fahrkartenkontrolleur ohne Fahrschein angetroffen worden war. Gegenüber den Einsatzkräften verhielt sich der 27-Jährige wenig kooperativ und weigerte sich, den Zug zu verlassen. Als er daraufhin ins Freie gebracht werden sollte, griff er die Beamten an und leistete Widerstand. Nach dem Eintreffen einer weiteren Streifenbesatzung konnte der Mann überwältigt und geschlossen werden. Zwei Polizeibeamte erlitten leichte Verletzungen. Sie konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik eingeliefert. Ihn erwarten nun entsprechende Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft. (mr)

Balingen (ZAK): In Leitplanken gekracht

Auf schätzungsweise 15.000 Euro beläuft sich der Blechschaden an einem VW Golf, der am Dienstagmittag bei Balingen in die Mittelleitplanken der B 27 gekracht ist. Der 50 Jahre alte Fahrer des Wagens wollte gegen 13.25 Uhr von der Lange Straße herkommend auf die Bundesstraße in Richtung Hechingen auffahren und bekam eigenen Angaben zufolge im Kurvenbereich der Auffahrt einen Niesanfall. Der Pkw fuhr in der Folge geradeaus über eine Verkehrsinsel auf die B 27 und kollidierte anschließend mit den Mittelleitplanken. Zu einem Zusammenstoß mit anderen Fahrzeugen kam es nicht. Der 50-Jährige blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung des Golf durch ein Abschleppunternehmen war die B 27 in Richtung Hechingen nur einspurig befahrbar. (mr)

Rosenfeld (ZAK): Flusssäure ausgelaufen

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist am Dienstagnachmittag zu einem Parkplatz an der L 415 zwischen Rosenfeld und Bickelsberg ausgerückt. Grund dafür waren einige Liter verdünnte Flusssäure, die auf der Ladefläche eines Lkw aus einem Behälter ausgelaufen und auch auf den Asphalt getropft waren. Der Fahrer des Sattelzugs hatte auf dem Parkplatz angehalten und auf dem Auflieger den undichten Behälter bemerkt. Nachdem die Polizei gegen 17.45 Uhr verständigt worden war, rückte in der Folge die Feuerwehr mit rund 70 Einsatzkräften, darunter Gefahrgut-Spezialisten, aus, um die giftige Flüssigkeit zu binden und abzutragen. Das Erdreich wurde nicht verunreinigt, verletzt wurde niemand. Die Flüssigkeit aus dem undichten Tank wurde in einen anderen Behälter umgefüllt. Für die Dauer des Einsatzes musste die Landesstraße bis kurz vor 23.30 Uhr gesperrt werden. (mr)

Hausen am Tann (ZAK): Wohnhausbrand

Ein Brand in einem Wohnhaus in der Oberstockstraße hat am Dienstagabend die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen. Aus noch unklarer Ursache war es kurz nach 18 Uhr zum Ausbruch des Brandes gekommen. Die Feuerwehr, die daraufhin mit über 60 Einsatzkräften angerückt war, brachte die Flammen unter Kontrolle und löschte sie. Die 76 Jahre alte Hausbewohnerin hatte das Gebäude zuvor selbstständig verlassen und war unverletzt geblieben. Der ebenfalls zur Brandstelle ausgerückte Rettungsdienst musste nicht tätig werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 100.000 Euro. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Im Zuge des Einsatzes musste die Ortsdurchfahrt von Hausen am Tann bis zirka 22 Uhr gesperrt werden. Das Polizeirevier Balingen die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (rn)

