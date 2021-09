Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Diebstahl in Tiefgarage

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Fahrzeuge in Tiefgarage angegangen

In einer Tiefgarage in der Dammstraße hat sich in der Nacht auf Dienstag ein Dieb zu schaffen gemacht. In der Zeit zwischen 23 Uhr und 6.30 Uhr entwendete ein Unbekannter an einem dort geparkten Mercedes beide Sterne, mehrere Zierleisten sowie alle vier Räder. Dazu bockte er den Wagen unter anderem auf Fahrzeugsitzen auf, die er aus einem ebenfalls in der Tiefgarage stehenden Fiat ausgebaut hatte. Aus dem Fiat, den der Täter auf noch nicht bekannte Weise geöffnet hatte, nahm er außerdem einen Werkzeugkoffer und zwei Kühlschränke mit. Auch die Batterie des Autos montierte er aus. Der Sachschaden sowie der Wert des Diebesguts können noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt. (mr)

