POL-LB: Herrenberg: Feuerwehreinsatz

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Herrenberg befand sich am Donnerstagnachmittag mit sieben Fahrzeugen und 25 Wehrleuten in der Straße "Affstätter Tal" in Herrenberg im Einsatz. Kurz nach 15.00 Uhr ertönte ein Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus. Als die Polizei vor Ort eintraf, war auch deutlich Rauchgeruch in dem Haus wahrnehmbar. In der Wohnung, aus der der Rauch nach außen drang, befand sich jedoch wohl niemand. Sie musste aufgrund dessen von Einsatzkräften der Feuerwehr geöffnet werden. Auf dem eingeschalteten Herd stellten die Einsatzkräfte einen Topf mit bereits stark eingebranntem Essen fest. Ein Feuer und Sachschaden waren nicht entstanden. Die Wohnung musste belüftet werden. Währen der Maßnahme kam der Bewohner nach Hause. Vermutlich hatte den Drehknopf des Herdes versehentlich über die Nullstellung hinaus gedreht.

