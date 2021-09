Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A81

Gemarkung Sindelfingen: Lkw-Fahrer übersieht Pkw

Ludwigsburg (ots)

Beim Fahrstreifenwechsel übersah ein Lkw-Fahrer am Donnerstag gegen 14:45 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Böblingen mutmaßlich einen Opel, worauf es zu einem Unfall zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Der 44-jährige Opel-Lenker war gerade auf die Autobahn aufgefahren. Der Beschleunigungsstreifen geht im dortigen Bereich in den rechten Fahrstreifen über. Der 48 Jahre alte Sattelzuglenker wollte nun auf den entstandenen rechten Fahrstreifen wechseln, wobei es zum Zusammenstoß mit dem Opel kam, der sich hierauf vor das Führerhaus des LKW drehte und zusätzlich mit der Fahrerseite gegen den Lkw prallte. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell