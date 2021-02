Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Landkreis Tuttlingen) Zugestelltes Amazon-Paket entwendet - Polizei bittet um Hinweise (15.02.2021)

Trossingen, Landkreis Tuttlingen (ots)

Bereits am vergangenen Montag, 15.02., haben unbekannte Täter ein zugestelltes Paket des Logistikunternehmens Amazon entwendet, welches bei der Zustellung an einem Wohnhaus in der Sängerstraße vom Paketzusteller abgelegt worden ist. Die mit dem Paket zugestellten und in der Folge zusammen mit dem Paket entwendeten Waren haben einen Gesamtwert von knapp einhundert Euro. Personen, die am vergangenen Montag entsprechende Wahrnehmungen in der Sängerstraße gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Trossingen (07425 3386-6) zu melden.

