POL-KN: (VS-Villingen) Motorradfahrer umgestoßen und leicht verletzt (25.09.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Samstag gegen 18 Uhr auf der Karlsruher Straße. Eine 23-jährige Fiat Fiorino-Fahrerin setzte an einer Ampel mit ihrem Auto zurück und übersah einen Motorradfahrer, der hinter ihr hielt. Sie stieß den Zweiradfahrer um, der sich dabei leicht verletzte. An Auto und Motorrad entstand geringer Sachschaden.

