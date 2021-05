PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Betrunkene Falschfahrerin auf der B 49, in Bad Camberg, auf der Autobahnrastanlage festgenommen. Unfallflucht auf dem Parkplatz Werkstadt Limburg

Limburg (ots)

Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit am Steuer

Zeit: Samstag, 29.05.2021, 19.33 Uhr

Ort: B 49, Gemarkung Dietkirchen

Eine unter Alkoholeinwirkung stehende 62 - jährige Pkw - Führerin befuhr mit ihrem Fahrzeug die B 49, Höhe Dietkirchen, in falscher Richtung. Offenbar bemerkte sie dies und drehte ihr Fahrzeug, um dann die B 49, in Richtung BAB 3 weiter zu fahren. Sie fuhr dann auf die BAB 3, in Richtung Frankfurt. Dort fiel sie auf, da sie in Schlangenlinien fuhr. Durch eine Funkstreife der Polizeiautobahnstation Wiesbaden wurde die Frau dann auf der Tank - und Rastanlage Bad Camberg angehalten und kontrolliert. Da sie unter Alkoholeinfluss stand, wurde sie zur Polizeistation Limburg verbracht. Hier erfolgten dann eine Blutentnahme und die Sicherstellung ihres Führerscheins. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Zeit: Samstag, 29.05.2021, 16.57 - 18.30 Uhr Ort: Limburg, Joseph - Schneider - Straße 1

Ein unbekanntes Fahrzeug stieß beim Ein - oder Ausparken gegen die hintere linke Seite eines geparkten, roten VW Polo. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000.- EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

