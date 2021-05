PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Kiosk von Einbrechern heimgesucht +++Diebstahl beim Geldwechsel +++ Elf Fahrzeuge zu schnell unterwegs +++ Aktueller Blitzerreport

Limburg (ots)

1. Einbruch in Kiosk,

Mengerskirchen, Probbach, Am Waldsee, 25.05.2021 bis 27.05.2021, 14.50 Uhr,

(pl)Zwischen Dienstag und Donnerstag wurde der am Probbacher Waldsee befindliche Kiosk von Einbrechern heimgesucht. Die Täter rissen zunächst den Rollladen des Kiosks aus der Führungsschiene und schlugen anschließend die dahinter befindliche Fensterscheibe ein. Durch das Fenster gelangten sie in den Verkaufsraum des Kiosks und schnappten sich das in einer Geldkassette sowie einer Schublade aufbewahrte Münzgeld. Weitere Gegenstände wurden offensichtlich nicht entwendet. Hinweise nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Diebstahl beim Geldwechsel,

Limburg, Bahnhofstraße, 26.05.2021, 17.50 Uhr,

(pl)Am Mittwochnachmittag erbeutete ein Trickdieb in einer Metzgerei in der Bahnhofstraße in Limburg einen 50-Euro-Schein. Der Mann hatte gegen 17.50 Uhr die Metzgereifiliale betreten und ein belegtes Brötchen verlangt. Um das Brötchen zu bezahlen, legte der Täter einen 50-Euro-Schein in die Geldschale auf der Auslage. Während die Bedienstete das Wechselgeld vorbereitete, soll der Täter mehrmals seine Wünsche bezüglich der Stückelung des Wechselgeldes geändert haben. Als die Bedienstete dann das Rückgeld in die Geldschale legte, war der Geldschein weg. Der Täter schnappte sich nun auch das Wechselgeld und verließ das Geschäft. Der Mann soll etwa 35 - 40 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß sowie schlank gewesen sein und dunkle, kurze Haare gehabt sowie deutsch mit Akzent gesprochen haben. Hinweise nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Kennzeichen gestohlen,

Hünfelden, Kirberg, Burgstraße, 26.05.2021, 17.00 Uhr bis 27.05.2021, 07.00 Uhr,

(pl)Diebe haben zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen in der Burgstraße in Kirberg die beiden Kennzeichenschilder eines geparkten Pkw entwendet. Der schwarze Peugeot war unterhalb der Bundesstraßenbrücke abgestellt, als die Täter die Schilder mit dem amtlichen Kennzeichen LM-A 900 abmontierten und stahlen. Hinweise nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

4. Geschwindigkeitsmessung,

Limburg, Landesstraße 3448, 26.05.2021, 11.15 Uhr bis 13.15 Uhr,

(pl)Am Dienstagvormittag führte der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Limburg-Weilburg auf der L 3448 im Bereich von Limburg eine etwa zweistündige Geschwindigkeitsmessung durch. Von den Beamten wurden bei der Kontrolle in Fahrtrichtung B 417 insgesamt 106 Fahrzeuge gemessen, von denen elf Fahrzeuge zu schnell unterwegs waren. Spitzenreiter an diesem Tag war ein Pkw mit 99 Stundenkilometern anstatt der erlaubten 70 km/h.

5. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Freitag: Bundesstraße 49, Ahlbacher Spange

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell