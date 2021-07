Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand von Acker- und Waldflächen- Feuerwehren im Großeinsatz

PR Heringsdorf (ots)

Am 29.07.2021 gegen 16:56 Uhr kam es zu einem Brand von Acker- und Waldflächen im Bereich der Ortschaften Mellenthin sowie Neppermin. Ursprung des Brandes ist nach Einschätzung der vor Ort verantwortlichen Feuerwehr ein technischer Defekt einer Rundballenpresse. Diese hatte sich selbst entzündet und anfänglich 10 Strohballen in Brand gesetzt. In der Folge entzündete sich das angrenzenden Ackerland und dann dehnte sich das Feuer weiter aus. Ein in der Nähe befindliches Waldgebiet geriet in Brand. Insgesamt brannte eine Wald- und Ackerfläche von ca. 17 Hektar. Für die Brandbekämpfung waren ca. 140 Kameraden von 12 verschiedenen Feuerwehren eingesetzt, diese konnten den Brand gegen 21:00 Uhr vollständig unter Kontrolle bringen. Für die kommende Nacht verbleiben Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ahlbeck und Garz als Brandwache vor Ort. Der Gesamtschaden beläuft sich nach aktueller Schätzung auf ca. 45.000 Euro. Die Rundballenpresse (ca. 30.000 Euro) wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell