POL-NB: Brand eines Stoppelackers bei Tramstow (LK VG)

Anklam (VG) (ots)

Vermutlich durch einen Steinschlag am Mähdrescher ausgelöster Funkenflug geriet am 29.07.2021, gegen 15.30 Uhr ein Weizenacker bei Tramstow (LK VG) in Brand. Der starke Wind begünstigte die schnelle Ausbreitung des Feuers in Richtung der Bundesstraße 109. Die Kameraden der eingesetzten 6 Freiwilligen Feuerwehren mit Amtswehrführung und der Landwirt schafften es, den Brand einzudämmen. Trotzdem verbrannten 22 Hektar Stoppel und bereits gepresste Strohballen. Eine Schadenshöhe ist bisher noch nicht beziffert worden. Menschen wurden nicht verletzt, auch der Mähdrescher blieb unbeschädigt.

