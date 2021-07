PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Einbruch in Klubhaus+++Unfallflucht in Taunusstein-Hahn+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Klubhaus Idstein-Wörsdorf, Am Nassen Berg, Donnerstag, 22.07.2021, 00:25 Uhr bis 02:55 Uhr (wie)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brach ein Mann in den Verkaufsraum eines Golfparks ein. Aufgrund der vorhandenen Videoüberwachung ist nachzuvollziehen, dass ein unbekannter Täter ein Fenster des Hauptgebäudes des Golfparks einwarf. Danach stieg er in das Gebäude ein und durchsuchte den Verkaufsraum. Danach entfernte sich der Täter ohne Beute wieder. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. 2. Unfallflucht in Taunusstein-Hahn, Taunusstein-Hahn, Aarstraße, Donnerstag, 22.07.2021, 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr (wie)Am Montagmorgen wurde ein Auto beim Ausparken auf einem Firmenparkplatz beschädigt. Eine 46-Jährige stellte ihren grauen Opel Zafira auf dem Firmenparkplatz in Taunusstein-Hahn ab. Als sie mittags zu dem Fahrzeug zurückkam, musste sie feststellen, dass ihr Opel beim Ausparken durch ein anderes Fahrzeug beschädigt wurde. Bisher hat sich niemand bei der Geschädigten oder der Polizei gemeldet. Somit wird wegen einer Unfallflucht ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06128 9202-10 entgegen.

