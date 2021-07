PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Polizeihubschrauber im Rheingau im Einsatz +++ Vermisster Mann in Eltville +++ Vermutete Person im Rhein bei Assmannshausen +++

Bad Schwalbach (ots)

Am frühen Donnerstagabend war der Polizeihubschrauber gleich zweimal im Rheingau im Einsatz. Gegen 17:00 Uhr wurde zunächst der Polizeistation in Eltville gemeldet, dass der Hund eines 86jährigen Eltvillers alleine von einem gemeinsamen Spaziergang zurückgekommen sei. Da nicht auszuschließen war, dass sich der ältere Herr in einer hilflosen Lage befand, wurden unverzüglich umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Mit mehreren Streifen, auch aus Rüdesheim und Bad Schwalbach, wurde die Gemarkung rund um den Eltviller Wiesweg abgesucht. Zur Unterstützung wurde ein Polizeihubschrauber angefordert. Nachdem viele Spaziergänger und Jogger auf den Sachverhalt aufmerksam gemacht wurden, Durchsagen über das Radio geschaltet und über die App "HessenWarn" um Mithilfe aufgerufen wurde, führte dies zum Erfolg. Von einem Jogger wurde der hilflose Mann am Ortsrand von Eltville gegen 19:48 Uhr angetroffen. Nach kurzem medizinischen Check wurde er zu seiner Ehefrau nach Hause gebracht. Zwischenzeitlich erreichte die Polizei in Rüdesheim gegen 17:55 Uhr die Meldung, dass Zeugen eine im Rhein treibende Person in Höhe von Rüdesheim-Assmannshausen gesehen haben. Auch in der Notrufzentrale in Mainz ging eine entsprechende Meldung ein. Es wurden umgehend die entsprechenden Maßnahmen eingeleitet: Feuerwehr, Wasserschutzpolizei und Rettungskräfte wurden zur Suche mit alarmiert. Der gerade in Eltville eingesetzte Hubschrauber unterstützte die Suche. Nach über einer Stunde wurde die Suche erfolglos abgebrochen. Möglicherweise handelte es sich bei der Wahrnehmung um einen festgestellten größeren Baumstamm, der aufgrund des immer noch bestehenden Hochwassers auf dem Rhein trieb. (Boos) PHK und KvD Rheingau-Taunus

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell