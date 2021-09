Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Vandalen suchen Kindergarten heim (26.09.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Freitag und Sonntag in einen Kindergarten auf der Straße "Schäfersteig" eingedrungen und haben erheblichen Sachschaden verursacht. Die Täter gelangten nach Einschlagen einer Scheibe in das Gebäude und verwüsteten die Innenräume, indem sie wahllos Möbel umstießen, einen Computer samt Monitor auf den Boden schleuderten und aus einem Kühlschrank entnommene Lebensmittel herumwarfen. Die Vandalen hinterließen einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Hinweise zu den Tätern erbittet das Polizeirevier Villingen unter Telefon 07721 601-0.

