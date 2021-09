Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Mehrere Auseinandersetzungen auf "Klein Venedig" (24.-26.09.2021)

Konstanz (ots)

Auch an diesem Wochenende versammelten sich am Freitag- und Samstagabend auf dem Gelände "Klein Venedig" bis zu 400 Personen, überwiegend im Alter zwischen 15 und 20 Jahren aus meist umliegenden Gemeinden und der benachbarten Schweiz. Das Polizeirevier Konstanz, die Polizeihundeführerstaffel, die Bundespolizei als auch der Kommunale Ordnungsdienst zeigten starke Präsenz und kontrollierten die Feiernden. Die Beamten hatten es vor allem am Freitagabend mit einer aggressiven Stimmung zu tun, aus der sich immer wieder kleinere Streitigkeiten und Auseinandersetzungen ergaben. Bei Flaschenwürfen und Schlägereien am gesamten Wochenende erlitten mindestens drei Personen leichte Verletzungen. Unbekannte warfen am Freitagabend mit einer massiven Abfalltonne eine Fensterscheibe des Riesenrad-Kassenhäuschens ein. Gegenüber den eingesetzten Beamten verhielten sich die Feiernden häufig provokativ und aggressiv.

