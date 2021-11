Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte brechen in Bäckerei ein

Finnentrop (ots)

Bisher unbekannte Täter haben sich zwischen Sonntag (28. November, 16.45 Uhr) und Montag (29. November, 5.10 Uhr) Zugang zu einer Bäckereifiliale in der Lenscheider Straße in Rönkhausen verschafft. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten sie ein Toilettenfenster auf und gelangten so in das Gebäude. Die Täter entwendeten Bierflaschen sowie Bargeld. Zudem befindet sich innerhalb der Bäckereifiliale eine Holztür, die als Zugang zu einer Bankautomatenstelle genutzt werden kann. Diese beschädigten die Unbekannten, sodass sie den Raum mit dem Geldautomaten betreten konnten. Es gelang ihnen jedoch nicht, diesen zu öffnen. Sowohl der Sachschaden an dem Fenster und in den Räumen der Bäckerei als auch der Schaden an der Zugangstür liegen im dreistelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort, sicherte Spuren und übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

