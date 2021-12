Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 35-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Lennestadt (ots)

Bei einem Alleinunfall auf der L715 zwischen Halberbracht und Meggen hat sich am Dienstag (30. November) gegen 15.15 Uhr ein 35-jähriger Pkw-Fahrer verletzt. Dieser befuhr mit seinem Fahrzeug die Landstraße in Richtung Meggen. In einer Rechtskurve kam der Wagen auf regennasser Fahrbahn von der Straße ab, geriet in den Grünstreifen und stieß dort frontal mit einer Laterne zusammen. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 35-Jährige leicht. Er wurde im Krankenhaus ambulant behandelt. Der beschädigte Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Sowohl der Schaden an dem Wagen als auch an der Laterne liegen im vierstelligen Eurobereich.

