POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 10.11.2021

Diebstahl einer Geldbörse

Am 09.11.2021, gegen 14:10 Uhr, wurde einem 73-jährigen Mann aus Kalefeld beim Einkaufen in einem Supermarkt in der Braunschweiger Straße in Seesen die Geldbörse entwendet. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Seesen unter 05381/9440 in Verbindung zu setzen.

Weidenfeller, POK

