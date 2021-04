Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebe überwinden Tor

Werkzeug gestohlen

Kleve-Griethausen (ots)

Vermutlich über ein Tor geklettert sind unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag (24. April 2021), um auf ein Grundstück an der der Straße Klosterhaus zu gelangen. Aus einer im Rohbau befindlichen Garage entwendeten sie mehrere Werkzeugmaschinen, darunter eine Bohrmaschine und eine Akkuflex der Marke Makita. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

