Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Durch Geräusche geweckt

Hausbewohner überrascht Einbrecher

Kleve (ots)

In der Nacht zu Montag (26.04.2021) wurden Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Ackerstraße gegen 01:00 Uhr von Geräuschen geweckt. Ein Bewohner, der nach dem Ursprung der Geräusche suchte, begab sich ins Erdgeschoss und überraschte einen Einbrecher, der scheinbar gerade aus dem Keller des Hauses kam. Der Unbekannte ergriff sofort die Flucht in Richtung Thaerstraße. Seine Beute, eine Videokamera und einen mit Weichspüler und Waschmittel gefüllten Kopfkissenbezug, ließ er dabei zurück.

Der Tatverdächtige wird als circa 170-180 cm großer Mann mit schwarzer Kleidung beschrieben.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

