Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Unerlaubte Abfallverbrennung wird teuer

Oberndorf-Boll (ots)

Wegen einer unzulässigen Abfallentsorgung auf dem Privatgelände muss ein Hausbesitzer mit einer Anzeige und einem Bußgeld rechnen. Der 56-Jährige hatte am Mittwoch ein Feuer auf seinem Anwesen entfacht und Parkett-Reste, sowie beschichtetes Holz und anderen Abfall verbrannt, anstatt es einer fachgerechten Entsorgung zuzuführen. Der aufsteigende Rauch um die Mittagszeit blieb allerdings nicht lange im Verborgenen, weswegen dies der Polizei gemeldet wurde. Eine Streife, die den Hinweis überprüfte, wies den Mann an, das Feuer sofort zu löschen. Sie informierte zudem die zuständige Stelle der Polizei für Umweltdelikte, die nun die weiteren Ermittlungen in dem Fall durchführt. Die unzulässige Entsorgung des Abfalls wird für den Mann nun eine teure Angelegenheit.

