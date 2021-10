Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Blechschaden bei Vorfahrtsunfall (27.10.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Mittwoch gegen 20 Uhr an der Einmündung von der Abfahrt der Bundesstraße 27 zur Rottweiler Straße. Ein 45-jähriger VW Touran-Fahrer bog nach rechts auf die Rottweiler Straße ab und übersah einen aus Richtung Mühlhausen kommenden 20-Jährigen, der mit einem Traktor unterwegs war. Dabei stieß der VW gegen die angehängte Egge des Traktors und war danach nicht mehr fahrbereit. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Die massive Egge des Traktors blieb, von ein paar Kratzern abgesehen, unbeschädigt.

