Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Drei Schwerverletzte bei Vorfahrtsunfall auf Landesstraße (27.10.2021)

Vöhrenbach (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Mittwoch gegen 16 Uhr auf der Einmündung der Straßen L 172 und L 180. Ein 53-jähriger Volvo-Fahrer bog, auf der L 180 von Hammereisenbach kommend, nach links auf die L 172 ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 67-Jährigen, die mit einem Skoda Yeti auf der L 172 in Richtung Wolterdingen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wobei Fahrer und Fahrerin sowie ein im Skoda mitfahrender 6-jähriger Junge schwere Verletzungen davontrugen. Rettungsdienste brachten alle drei Verletzten in umliegende Kliniken. Am Volvo entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro, am Skoda in Höhe von etwa 10.000 Euro. Abschleppdienste mussten beide stark beschädigten und nicht mehr fahrbereiten Autos abtransportieren.

