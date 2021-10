Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Mehrere Autos in der Sängerstraße absichtlich zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

Trossingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben unbekannte Täter absichtlich den Fahrzeuglack von mehreren in der Sängerstraße abgestellten Fahrzeugen zerkratzt und dabei insgesamt rund 3000 Euro Sachschaden angerichtet. Bisher wurden entsprechende Schäden an einem roten Audi A1, einem silberfarbenen Mercedes der CLA-Klasse sowie an einem orangefarbenen VW Crafter der Polizei gemeldet. Die genannten Fahrzeuge waren in der Nacht von Montag auf Dienstag im Bereich der Sängerstraße 10 abgestellt, als diese mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurden. Die Polizei Trossingen (07425 33866) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigungen und bittet um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell