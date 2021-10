Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbrecher suchen Firma heim (27.10.2021

Donaueschingen (ots)

In eine Firma in der Pfohrener Straße eingebrochen sind Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Die Täter gelangten nach dem Einwerfen einer Glasscheibe in das Gebäude und durchsuchten es. Dabei fiel ihnen Bargeld in die Hände. Personen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, zu melden.

Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Sicherungsempfehlungen, damit man sich ausreichend gegen Einbruch schützen kann. Termine kann man bei den Beratungsstellen des Polizeipräsidium Konstanz vereinbaren. Für den Schwarzwald-Baar-Kreis stehen die Berater unter der Telefonnummer 07721 / 601-253 zur Verfügung.

