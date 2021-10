Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener Randalierer (26.10.2021)

St. Georgen (ots)

Mit einem Betrunkenen zu tun bekommen hat es die Polizei am Dienstag gegen 21 Uhr auf der Straße "Bärenplatz". Ein 31-Jähriger war so stark betrunken, dass er nicht mehr aufrecht gehen konnte und beim sich Aufrichten immer wieder umfiel. Als die Polizei dem Mann helfen wollte, reagierte er aggressiv und schlug und trat nach den Beamten. Sie mussten den stark Betrunkenen an den Händen fixieren und zur Polizeiwache bringen, wo der Mann seinen Rausch ausschlafen konnte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell