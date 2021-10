Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer von Auto erfasst (27.10.2021)

Konstanz (ots)

Ein Radfahrer ist am Mittwochmorgen kurz vor 8 Uhr im Einmündungsbereich der Hofhalde von einem Auto erfasst worden. Ein auf der Konzilstraße fahrender 42-jähriger VW-Fahrer wollte in die Straße "Hofhalde" abbiegen und übersah hierbei den auf dem Radweg entgegenkommenden 49-jährigen Radfahrer. Bei dem anschließenden Zusammenstoß und Sturz verletzte sich der 49-Jährige leicht. Sowohl am Auto als auch am Zweirad entstand minimaler Sachschaden.

