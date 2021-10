Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Vespa-Fahrer im Kreisverkehr übersehen

Rottweil (ots)

Zu einem Unfall mit einem Rollerfahrer kam es am Dienstagabend in der Schramberger Straße. Ein 44 Jahre alter Vespa-Roller-Fahrer fuhr von der Marxstraße ortsauswärts, als ein 18-Jähriger mit seinem VW Mini-Van von der Schrambergerstraße in den Kreisverkehr einfuhr und den Roller-Fahrer übersah. Beim Zusammenstoß zog sich der Vespa-Fahrer leichte Schürfwunden zu. An dem Auto und dem Roller entstand zusammen ein Schaden in Höhe von 4000 Euro. Der VW-Fahrer wurde belehrt. Er muss mit einer Anzeige rechnen.

