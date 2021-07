Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Kellerräume aufgebrochen

Schwelm (ots)

Am 08.07. in der Zeit zwischen 10:45 und 12:45 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Castroffstraße ein. Im Keller brachen sie drei Räume auf und entwendeten unter anderem Zubehör für ein E-Bike. Anschließend verließen sie die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell