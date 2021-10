Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer (26.10.2021)

Hüfingen (ots)

Ein Autofahrer ist einer Polizeistreife am Dienstag gegen 22.30 Uhr auf der Bundesstraße 27, Höhe der Anbindung zur Bundesstraße 31, aufgefallen. Bei einem 42-jährigen Skoda-Fahrer stellten die Beamten Alkoholeinfluss fest, was ein Alkohol-Test mit über 2 Promille bestätigte. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und sein Auto stehen lassen, seinen Führerschein behielt die Polizei ein. Sie zeigte den Autofahrer wegen Trunkenheit im Straßenverkehr an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell