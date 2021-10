Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Versuchter Einbruch an einem Wohnhaus in der Grünewaldstraße (26.10.2021)

Tuttlingen (ots)

Im Laufe des Dienstags hat ein unbekannter Täter versucht, in ein Wohnhaus in der Grünewaldstraße einzubrechen. Der Unbekannte machte sich im Zeitraum zwischen 08 Uhr und 15 Uhr mit einem Hebelwerkzeug am Schloss der Haustür des etwa gegenüber der Abzweigung Albrecht-Dürer-Straße gelegenen Wohnhauses zu schaffen. Schloss und Tür hielten dem Einbruchsversuch stand. Die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) hat entsprechende Ermittlungen wegen des versuchten Einbruchs eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell