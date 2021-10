Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der Bundesstraße 33 bei Triberg (27.10.2021

Triberg (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine 32-jährige Autofahrerin am Mittwochvormittag gegen 7.30 Uhr auf der Bundesstraße 33 zwischen Triberg und St. Georgen. Die Frau fuhr mit einem Jeep hinter einem 59-jährigen Opel-Fahrer, der auf einem zweispurigen Teilstück der Strecke auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war. In dem Moment als die Jeep-Fahrerin den Opel rechts überholen wollte, wechselte dessen Fahrer auf den rechten Fahrstreifen. Beide Autos streiften sich, wobei Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro entstand. Verletzte gab es nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell