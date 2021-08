Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Illegale Müllablagerung

Landau (ots)

Am 31.07.2021 wurde der Polizei Edenkoben eine illegale Müllablagerung gemeldet. Hiernach hätten Personen zu Beginn des Skulpturenweges aus einem PKW heraus mehrere Säcke eine Böschung hinuntergeworfen. Bei dem PKW soll es sich um ein silbergraues Fahrzeug handeln. Der PKW konnte nicht mehr angetroffen werden. In der Böschung konnten insgesamt vier Pakete mit diversen Mitteilungsblättern festgestellt werden. Die Verbandsgemeinde Edenkoben wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Die Verbandsgemeinde Edenkoben wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Edenkoben unter der 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

