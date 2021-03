Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Hinterm Hagen

VW Golf beschädigt

Coesfeld (ots)

Eine 73-jährige Dattelnerin parkte am 02.03.2021 ihren blauen VW Golf auf einem Parkplatz (Hinterm Hagen) der Burg Vischering in Lüdinghausen. In der Zeit von 11.30 Uhr bis 14.00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer ihr Auto vorne links und flüchtete, ohne seinen Anschlusspflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

