Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Blickallee

schwarzer Golf beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein 39jähriger Havixbecker parkte seinen schwarzen Golf am 27.02.2021 um 11.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts auf der Blickallee in Havixbeck. Als er gegen 12:15 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er eine frische Unfallbeschädigung an der Beifahrerseite seines Wagens fest.

Der unbekannte Unfallverursacher hatte sich allerdings bereits entfernt, ohne seinen Anschlußpflichten nachzukommen.

Hinweise an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell